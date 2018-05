Dluh jsme nezaplatili, protože nám to J&T znemožnila, napsal na Twitteru Tvrdík

Tvrdík ve svém příspěvku konstatuje souhlas s tím, že úvěry se mají platit včas. „Naše ale byly sporně předčasně zesplatněny. Původní termín byl 31. 7. 2018. V úterý dostal CITIC/CEFC China termín zaplacení do dneška (do pátku) do 14:00. Nebýt včerejších (čtvrtečních) úkonů a při dodržení zákonné povinnosti součinnosti věřitele, bylo uhrazeno,“ napsal Tvrdík.

Spolumajitel J&T Patrik Tkáč v pátek na Twitteru uvedl, že místo placení podal Tvrdík 40 předběžných opatření. „Jsme připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče,“ napsal Tkáč na Twitteru slovensky.

J&T ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, jimiž chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv. Podle právníků jsou kroky J&T standardním opatřením věřitele. Tvrdík ale na Twitteru položil otázku, zda skutečným účelem odvolání představenstva CEFC nebylo zablokování možnosti dlužníka v termínu zákonně zaplatit.