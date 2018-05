Číňané podle J&T v termínu nezaplatili. Odvolaný místopředseda CEFC Tvrdík sliboval peníze do pátku

J&T neví o tom, že by jí čínský státní konglomerát CITIC Group uhradil dluh 450 milionů eur (11,5 miliardy korun) za CEFC Europe. ČTK to odpoledne řekl zdroj z J&T. CEFC na dotaz ohledně zaplacení nereagovala. Už ve čtvrtek český věřitel převzal výkon akcionářských práv v CEFC Europe a odvolal představenstvo. Čínská strana to kritizovala jako „nepřátelské převzetí“. Podle odvolaného místopředsedy představenstva evropské CEFC Jaroslava Tvrdíka přitom byla u české banky připsána částka převyšující veškeré závazky a čínský státní podnik měl být připraven dluh splatit do pátečních 14:00.