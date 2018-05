CEFC kritizuje nepřátelské převzetí. Podle Tkáče je J&T připravena přijmout splátku a "odevzdat klíče"

CEFC China odmita kroky J&T k prevzeti kontroly nad CEFC Europe. CITIC Group zalozila ucet u CSOB Praha a dnes na nej pripsala 475 mil. euro. J&T o pripravenosti zitra do 14.00, v terminu stanovenem J&T, uhradit veskere zavazky CEFC China byla pred svym rozhodnutim informovana.

Čínský státní konglomerát CITIC Group podle Tvrdíka na účet u ČSOB Praha odeslal 475 milionů euro (12,1 miliardy korun). O připravenosti uhradit veškeré závazky CEFC China do pátečních 14:00 byla společnost J&T informována už před rozhodnutím o přebrání výkonu akcionářských práv, uvedl Tvrdík na Twitteru. CITIC má v CEFC Europe podíl 49 procent.

J&T odvolala představenstvo CEFC Group (Europe) a dosadila krizový management. Skončil tak i Tvrdík, který byl místopředsedou představenstva. Novými členy představenstva se stali Peter Kubík a Dušan Palcr.

CEFC China ale uvedla, že už 8. května vystavila CITIC Group dopis pro skupinu J&T, kterým potvrdila připravenost uhradit veškeré závazky CEFC vůči J&T. Původní termín splatnosti úvěrů byl 31. července, nový termín stanovila sama J&T na 18. května.

Z prohlášení CEFC China vyplývá, že změny v představenstvu neuznává a počítá se splacením závazků vůči J&T. „Přes tento, zcela nepochopitelný a protiprávní krok ze strany skupiny J&T, legitimní představenstvo CEFC Europe činí veškeré kroky nutné pro zajištění řádného chodu společnosti a svých aktiv, včetně kroků vedoucích k okamžitému splacení všech závazků vůči skupině J&T,“ uvedla CEFC China.

Tvrdík později na Twitteru napsal, že J&T bezdůvodně odmítá přijmout peníze, přestože je firma CITIC k zaplacení řadně zmocněna. Na to podle ČTK reagoval spolumajitel J&T Patrik Tkáč, že J&T je připravená ihned přijmout platbu CITIC Group zákonnou cestou a vrátit CEFC Europe do původního stavu.

Na potíže firmy CEFC upozornilo vyšetřování jejího šéfa

O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality.

Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií, kterou vlastní.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček nyní uvedl, že Hrad aktuální záležitost nebude komentovat. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) se jedná o věc soukromých firem. „Je v zájmu našich firem, aby bylo jasno, kdo je majitel. Doufejme, že se to vyjasní co nejdřív,“ řekl novinářům Babiš. „Myslím si, že je to důležité hlavně ve vztahu k Travel Servisu, což má samozřejmě dopad na naše lidi a další firmy,“ doplnil šéf vlády.

CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Vedle zmíněných aerolinií Travel Service působí v cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva v hodnotě přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy korun).