Emise se u velkých nákladních aut musí snížit o třetinu, navrhuje Evropská komise

Na rozdíl od USA, Kanady, Číny a Japonska nemá EU v současné době žádné limity na objem oxidu uhličitého, který vypouštějí těžké nákladní automobily. Ty se na celkových emisích silniční dopravy podílejí zhruba čtvrtinou.

Komise navrhuje, aby se k limitu pro snížení emisí CO 2 dospělo ve dvou krocích: nejprve by do roku 2025 emise měly klesnout o 15 procent a v roce 2030 už by měly být ve srovnání s rokem 2019 nižší minimálně o 30 procent.

Celkové emise silniční dopravy chce Evropská unie snížit do roku 2030 minimálně o 40 procent v porovnání s rokem 1990, připomněla agentura Reuters.

Eurokomisař: Přispět musejí všechna odvětví

„K naplnění našich závazků vůči Pařížské klimatické dohodě musejí přispět všechna odvětví. Proto jsme poprvé navrhli standardy EU pro zvýšení účinnosti paliva a snížení emisí z nových těžkých užitkových vozidel,“ prohlásil komisař pro ochranu klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete.