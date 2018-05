Z programu úspory energie jde zaplatit i mokřad na střeše. Peněz je v něm zatím dost

Podle aliance Šance pro budovy by se o příspěvek z programu mohlo ucházet i víc stavebníků. Její ředitel oceňuje průběžný příjem žádostí o dotace a dlouhodobě stabilní podmínky. Věří, že mnohé renovace rodinných domů, které jdou nyní mimo program, se nakonec do něj dostanou. To by zkvalitnilo i samotné renovace.

Resort životního prostředí nyní odhaduje, že do roku 2021 rozdělí celkem 18 a půl miliardy. Záležet bude na výnosech z prodeje emisních povolenek, které program financují.