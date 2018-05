Konec syslení dat. Díky tajemné zkratce GDPR se lidé poprvé dozvědí, kdo o nich co ví

Pod zkratkou GDPR se skrývá obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z anglického General Data Protection Regulation). Nařízení schválili evropští zákonodárci na jaře 2016 a dali podnikům a institucím, které využívají osobní data Evropanů, dva roky na to, aby se na nová pravidla připravily. Přechodné období se teď chýlí ke konci. Nařízení začne ve všech státech EU platit 25. května.

1) Proč slyším o GDPR ze všech stran právě v posledních týdnech a co ta zkratka vlastně znamená?

2) Osobní údaje se však chrání už teď. Dokážete v jednom souvětí shrnout změny, které mě jako běžného občana-uživatele čekají?

Především dostanete nové informace. Nařízení totiž klade důraz na transparentnost, to znamená, že všechny firmy a instituce, které pracují s osobními údaji občanů, je budou muset informovat o tom, co s údaji o nich dělají. A získáte také nová práva, například právo žádat výmaz svých údajů z marketingových databází. Zvlášť v internetovém prostředí pak bude vítanou novinkou právo na přenositelnost. To umožní občanům zdarma žádat přenos svých osobních údajů od starého správce, například poskytovatele e-mailové schránky, k novému.