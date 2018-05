Bez měkké síly už neuspějete. Firmy zmítané zuřící personální krizí se vrhají na „výrobu“ svých lidí

Analytici však míní, že nelze dát nějakou přesně strukturovanou předpověď, které profese zaniknout a které zůstanou. „Nikdo před deseti lety nepředpovídal, kolik bude potřeba třeba vývojářů. Dnes jsou velmi žádaní různí designéři aplikací podle toho, co žádají zákazníci a přestože ve výrobě probíhá automatizace, je velká poptávka po nástrojářích, soustružnících a podobně,“ říká analytik personální společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Změna je jen podle něho jen v tom, že musí být schopni pracovat se sofistikovanými technologiemi. „Pořád jde ale o stejnou profesi, jen způsob, jak se dělá, se mění,“ dodává. A to, že se lidé musí učit pořád něco nového – včetně zmíněných programátorů, považuje za přirozené. Protože kdyby se třeba programátoři učit přestali, za pět let nebudou mít na trhu šanci.

A vůbec tak není podle něho jasné, které profese budou v budoucnu nejžádanější. V Česku je třeba stále oblíbené studium práva. Pomocné právnické práce už ale třeba ve Spojených státech zajišťuje software, stejně tak jako v případě účetnictví. Proto se potřeba těchto profesí snižuje.

Podle Dombrovského jsou na řadě i lékaři – při operacích je nahrazují stále častěji stroje, které operaci zvládají většinou pružněji a rychleji a lékař se tak spíše stává průvodcem pacienta v nemoci. „Pomáhá mu pochopit, co se děje,“ dodává.

Podle analytiků nastal právě čas na to, aby se odehrál posun ze země s primárně levnou produkcí do pozice země podobné německé ekonomice - ta drží „doma“ služby s nejvyšší přidanou hodnotou. „Zajišťuje primárně vývoj a výrobu přesouvá do zahraničí, kde výrazně investuje,“ konstatuje Dombrovský. A české firmy podle něho už na to dostatek prostředků mají, jen se musí „přepnout na jiný systém uvažovaní“.