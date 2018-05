Bezplatný wi-fi signál na veřejných místech bude častější. EU rozdává obcím příspěvky na vysílače

V jednu hodinu byl připraven i starosta středočeské obce Černolice Pavel Schmidt (TOP 09). Wi-fi síť by se jim v obci hodila, z rozpočtu na ni zatím peníze nejsou. V současnosti mají v Černolicích veřejný internet dostupný pouze v místní knihovně, která je však otevřená jenom jeden den v týdnu. „Wi-fi bychom chtěli umístit do altánu, kde se nám potkávají lidé,“ přiblížil starosta.

V celé Evropě se už do projektu zaregistrovalo několik tisíc měst a obcí, jenom z Česka je to několik set.

Přidělování dotace se podle europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) odehraje na základě geografické rovnosti.

Jestli byli starostové Černolic a Hlučína nakonec úspěšní, se dozví nejpozději v září. Nemusí ale jít o jedinou příležitost, po této první výzvě mají pokračovat další, a to do doby, dokud se celková vyčleněná částka 120 milionů eur nevyčerpá.

V každé zemi by se mělo v první výzvě rozdělit minimálně 15 poukázek. Do projektu by se mohlo do roku 2020 zapojit až 8 tisíc místních komunit.