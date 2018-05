Hazard loni spolykal téměř 40 miliard korun. Výrazně posiluje hraní na internetu

Podle odborných odhadů by mohlo v Česku problémy s hraním a závislost na něm mít 80 tisíc až 100 tisíc lidí. Typickému gamblerovi je 35 let. Z 85 procent jsou to muži, žen je 15 procent.

Podle Vobořila jedním z témat, na které by se měla prevence víc zaměřit, je právě hraní na internetu. Podle některých se hráči z kamenných heren přesouvají do on-line světa. „V roce 2009 byl podíl on-line hraní tři procenta. Nárůst je díky technologickému vývoji obrovský. Riziko je v tom, že hrají stále mladší generace. Je větší dostupnost,“ uvedl národní protidrogový koordinátor, který ke konci července z funkce odchází.

Podle jeho plánů by 1,5 procenta ze spotřebních daní z hazardu mělo putovat do fondu, z něhož by se hradila prevence a léčba. Ministerstvo financí se proti tomu staví. „Dlouhodobě se bráníme tomu, aby se část výnosu ze spotřební daně poskytovala na tyto záležitosti. Je to nesystémové. Je to problematika sestavování rozpočtu,“ uvedla Schillerová.

Podle ní vláda výdaje na protidrogovou prevenci zvyšuje a měly by růst i v příštím rozpočtu. V roce 2015 se vydalo 95 milionů, letos by to mělo být 175 milionů.