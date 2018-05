Bývalý šéf Českých drah Zelený nemá nárok na 7 milionů z konkurenční doložky, rozhodl soud

Senát Knotkové nyní při respektování názoru Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že Zelenému při nástupu do funkce platně vznikl pracovněprávní vztah, z nějž mu však plynuly práva a povinnosti jen do konce roku 2013. Tehdy totiž došlo v právních předpisech ke změně, která již nadále neupravovala možnost výkonu činnosti v obchodním vedení firmy v rámci pracovněprávního vztahu.

Podle Zeleného mu firma měla při jeho odchodu seriózně sdělit, že ujednání považuje za neplatné, což neučinila. Stejně tak nevyužila možnost doložku vypovědět a její platnost prý začala zpochybňovat až následně. Při minulém odvolacím řízení upozorňoval Zelený také na to, že České dráhy rozšířily nepravdivou informaci, že se s nimi soudí kvůli takzvanému „zlatému padáku“, ačkoliv to byl právě on, kdo po svém nástupu do funkce výplaty odchodného zrušil jako nemravnou věc.

Právnička Českých drah Lenka Příkazská argumentovala mimo jiné tím, že Zelený nerespektoval vnitřní normy a pravidla firmy, když konkurenční doložku uzavřel se svým přímým podřízeným – tedy prakticky sám se sebou, aniž by svůj záměr, natož pak samotnou dohodu, s kýmkoliv projednal.