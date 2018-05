Dražba kladenské hutě Poldi je zmařená, firma čtvrtmiliardu nezaplatila

„Věc konzultujeme s věřiteli a budeme postupovat podle jejich přání buď opakovanou dražbou, nebo prodejním tendrem,“ uvedl Sigmund. Jasno o dalším postupu by podle něj mělo být co nejdříve. „Předpokládám, že do konce týdne budeme mít pokyn od věřitelů a budeme vědět, jestli půjdeme cestou opakované dražby, nebo prodeje mimo dražbu,“ dodal správce.

Dražební jistota byla 17 milionů korun a firma měla doplatit zbytek peněz do pondělí, což se ale nestalo. „Tím byla dražba zmařena. Vlastnictví k podniku Poldi a Poldi Trade tak na vydražitele nepřešlo a zůstává i nadále v majetkové podstatě v insolvenci,“ sdělil Sigmund. Dodal, že se nyní bude pokračovat v prodejním procesu a náklady spojené se zmařenou dražbou budou uhrazeny z jistiny složené vydražitelem.

Kladenského primátora Milana Volfa (Volba pro město) vývoj kolem Poldi překvapil. „Je to divné. To by mě nenapadlo ani ve snu,“ řekl ke zmařené dražbě. Připomněl, že bývalí pracovníci dobře znají diagram železo-uhlík a mají k hutím citový vztah. Podle primátora dostali naději, že se výrobu podaří obnovit. Najednou se ale vše zbortilo, dodal Volf.