Modiglianiho akt může přinést rekord aukční síni Sotheby's. Hovoří se o třech miliardách

Ležící akt (na levém boku) od Amedea Modiglianiho je největším aktem, který tento umělec italského původu namaloval. Vytvořil ho v roce 1917, tři roky před svou smrtí.

„Podle našich odhadů se prodá za víc než 150 milionů dolarů, což je milník, je to největší odhad, který kdy aukce měla. Ale je to proto, že je to jedna z nejlepších maleb, kterou člověk může mít,“ uvedla viceprezidentka aukční firmy Sotheby's Brooke Lampleyová.

Podle kurátorů budí dílo pozornost i tajemnem a kontroverzí, které malbu obestírají už od dob jejího vzniku.

„Je velmi erotická a zároveň velmi sebevědomá, ona sama je vlastníkem své sexuality. To je něco, co bylo úplně nové,“ přiblížil šéf sekce impresionismu a moderního umění v Sotheby's Simon Shaw. „Je to tak sexy, protože je to tak diskrétní. To ona si vybere, kdy se odhalí,“ doplnila Lampleyová.

Nejdražší vydražený obraz vůbec pochází od Leonarda da Vinciho

Pro italského malíře a sochaře to ale nebude celkový rekord – už před třemi lety se jeho menší Ležící akt v New Yorku vydražil za víc než 170 milionů dolarů (asi 4,3 miliardy korun). Aukční jedničkou je pak plátno Spasitel světa Modiglianiho krajana Leonarda da Vinciho, které sběratel vydražil za víc než 450 milionů dolarů (skoro deset miliard korun).