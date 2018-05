Lesy ČR povede dosavadní ředitel lesního a vodního hospodářství Pospíšil. Nového šéfa ministr hledat nebude

Od roku 2013 Lesy ČR odvádějí do státního rozpočtu část peněz našetřených z minulých zisků. V závěru loňského roku podnik státu odvedl 3,05 miliardy korun. Byl to nejnižší odvod od roku 2013. Za posledních pět let Lesy ČR do státního rozpočtu poslaly 29,37 miliardy korun.