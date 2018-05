Vláda v demisi odkládá daňové změny, nezískala pro ně politickou podporu

Zaměstnanec, jehož hrubá mzda činí 25 tisíc korun, dnes platí 15procentní daň ne z této hrubé mzdy, ale ze sumy, která je o třetinu vyšší – patnáctiprocentní daň, kterou platí, se vypočítává z částky 33 500 korun. Háček je totiž v tom, že platí i daň z pojistného, které za něj odvádí zaměstnavatel (to je oněch 8500 korun navíc). Tím se ale daň vyšplhá na více než 20,1 procenta z hrubé mzdy.

Ministerstvo financí chtělo zrušit superhrubou mzdu a solidární přirážku s platností od roku 2019. Zdůvodňovalo to tím, že „tyto nesystémové instituty činí daňový systém v České republice nepřehledným a zastírají skutečnou míru zdanění“. Místo toho navrhlo výši daně z příjmů 19 procent, což by podle něj bylo o o 1,1 procenta méně, než je současná výše daňové zátěže.

Se zrušením tzv. solidární přirážky - pro nadprůměrně vydělávající zaměstnance - hodlalo zavést u příjmů přesahujících přibližně čtyřnásobek průměrné mzdy druhou sazbu daně ve výši 23 procent. To mělo přibližně odpovídat dnešní efektivní sazbě.

Pro OSVČ navrhovalo možnost odečíst si od základu daně tři čtvrtiny odvedeného pojistného, čímž by došlo u naprosté většiny podnikatelů platících nenulovou daň ke snížení celkové odvodové zátěže. V peněženkách daňových poplatníků tak mělo zůstat podle nedělního vyjádření ministryně financí v demisi Aleny Schillerové (nestr. za ANO) celkem až 27 miliard korun. Dotklo by se to více než pěti milionů lidí.

Bez podpory to nepůjde

Ve změněné situaci, kdy chybí politická podpora, se však ministerstvo rozhodlo, že změny budou součástí nového připravovaného zákona o dani z příjmů, jehož účinnost by mohla nastat snad od roku 2021 či 2022.

Ekonomický expert KSČM a poslanec Jiří Dolejš k tomu uvedl, že odložení vnímá jako nejistotu vlády v demisi najít podporu. Odložení pak uvítala členka rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN). Uvedla, že se tak sníží schodkovost rozpočtu.

Zpožděné snížení DPH na nápoje, služby a vodu

Schillerová v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce zároveň uvedla, že od ledna 2020 plánuje snížit daň z přidané hodnoty na 10 procent (z 15 %) u vodného a stočného, točeného piva nebo některých služeb.

Nižší sazba má mimo jiné částečně vynahradit některým podnikatelům náklady s rozjezdem dalších vln elektronické evidence tržeb (EET). Původně se počítalo s možností startu od ledna 2019.