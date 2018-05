Německo navrhlo konsorcium na ochranu Ukrajiny jako tranzitní země plynu

Pobaltské republiky – Litva, Lotyšsko a Estonsko – se obávají, že nový plynovod by mohl zvýšit závislost na ruském plynu a podkopat úlohu Ukrajiny jako tranzitní trasy pro plyn, který zemi poskytuje významné příjmy. Maasův návrh však podle agentury Reuters neuklidní veřejné obavy v těchto třech zemích, které kdysi byly součástí Sovětského svazu a nyní jsou členy Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Německo podporuje Nord Stream 2, který má vést z Ruska do Německa Baltským mořem. Kancléřka Angela Merkelová však minulý měsíc uvedla, že projekt nemůže pokračovat, dokud nebude jasná úloha Ukrajiny jako tranzitní země pro přepravu plynu. Projekt ruského Gazpromu a pěti evropských společností má zdvojnásobit kapacitu vývozu plynu z Ruska do Německa.

„Považujeme tento projekt za velmi neslučitelný s energetickou politikou EU a velmi škodlivý pro Ukrajinu,“ uvedl litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. „Domníváme se, že to není čistě ekonomický projekt, má politický rozměr.“

Proti novému plynovodu je také Polsko. Kvůli plynovodu přijde Kyjev o cenné příjmy z tranzitu a pro Rusko bude také snadnější snížit dodávky do zemí, kterými plynovod vedoucí přes Ukrajinu prochází, aniž by to způsobilo potíže Německu, největšímu zákazníkovi. Tento týden polský antimonopolní úřad zahájil řízení proti developerům Nord Stream 2 s tím, že projekt zvyšuje obavy z narušení hospodářské soutěže, napsala agentura Reuters.