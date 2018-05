Írán věří, že odchod USA od jaderné dohody neovlivní vývoz ropy. Kvůli sankcím ale mohou utrpět evropské firmy

Zangáne uvedl, že těžba ropy v Íránu se nyní pohybuje kolem čtyř milionů barelů denně, což odpovídá téměř čtyřem procentům celosvětové produkce. Očekává, že těžba do konce nynějšího íránského roku, který končí 20. března, zůstane na stejné úrovni.

Asijské rafinerie přesto začaly hledat nové dodavatele ropy, Írán je přitom jedním z hlavních dodavatelů suroviny do asijských rafinerií.

Osud íránské dohody také v posledních dnech hýbal ropným trhem jako takovým. Hlavně od začátku května přispívalo sílící přesvědčení o vypovězení dohody k růstu cen jak americké lehké ropy WTI, tak severomořské ropy Brent. Den po vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa, v němž shodil dohodu, zaznamenala ropa nejprudší jednodenní nárůst za poslední měsíc. Ropa Brent přesáhla hranici 77 dolarů za barel a byla tak nejvýše od roku 2014. Ropa WTI se přehoupla přes 71 dolarů. Ve čtvrtek a v pátek už ale ceny zase mírně klesly, investoři vybírali zisky.

Sankce mohou narušit dojednané kontrakty evropských podniků

Americké rozhodnutí ale nebude dělat starosti jenom v oblasti ropy. Dopadne totiž zároveň na desítky firem ve Spojených státech i v Evropě, které měly v plánu dodávat do blízkovýchodní země své výrobky či služby.

List The Wall Street Journal napsal, že zřejmě budou postiženy ropné společnosti Total či Shell, automobilky Volkswagen, Renault nebo Peugeot, strojírenský gigant Siemens či letečtí výrobci Airbus a Boeing. Všechny tyto firmy si v Íránu po zrušení sankcí dohodly kontrakty.

Americký ministr financí Steven Mnuchin už přiblížil, že budou zrušeny licence na prodej dopravních letounů firem Airbus a Boeing do Íránu. Teherán si na Západě objednal dvě stovky strojů pro komerční lety, z nichž polovinu měl dodat evropský výrobce Airbus. Dodávky jsou závislé na americkém souhlasu kvůli tomu, že velké množství leteckých dílů je vyráběno americkými společnostmi, napsala agentura Reuters.

Představitelé EU už ve společném prohlášení vlád 28 členských zemí potvrdili záměr pokračovat v naplňování íránské dohody, a ponechat tak evropským firmám přístup na íránský trh, podle expertů to však nemusí být dostačující.

Evropské firmy, které mají pobočky v USA, by totiž podle některých právníků porušovaly americké zákony, pokud by se rozhodly ignorovat Washingtonem uvalené sankce. V případě, že ve Spojených státech nepodnikají, by se stejně vystavovaly riziku americké odvety, uvedl ekonomický web Quartz.