Český obchod s Íránem pomalu roste. Visí nad ním ale hrozba amerických sankcí

Spojené státy chystají obnovení sankcí na Írán. Ty mohou dopadnout i na desítky firem ve Spojených státech či v Evropě, které měly v plánu dodávat do blízkovýchodní země své výrobky či služby.

Obnovení sankcí zasáhne mimo jiné velké ropné společnosti, automobilky či výrobce letadel většinou sídlící v Evropě. Evropské firmy řeší, jak zachránit své plánované kontrakty či investice, uvedl list The Wall Street Journal.

Představitelé EU sice ve společném prohlášení vlád 28 členských zemí potvrdili záměr pokračovat v naplňování íránské dohody, a ponechat tak evropským firmám přístup na íránský trh, podle expertů to však nemusí být dostačující.

Evropské firmy, které mají pobočky v USA, by totiž podle některých právníků porušovaly americké zákony, pokud by se rozhodly ignorovat Washingtonem uvalené sankce. V případě, že ve Spojených státech nepodnikají, by se stejně vystavovaly riziku americké odvety, uvedl ekonomický web Quartz.