Firmy zoufale hledají zaměstnance: Situaci zachraňují studenti, výjimkou nejsou ani 90letí pracanti

Podle obyvatel Starého města by nový závod společnosti Taneko představoval příliš velký zásah do tamního prostředí. Původně měla fabrika vzniknout jen 100 až 150 metrů od nové zástavby obytných domů.

Lidé se však obávají vzniku velkého množství zplodin, například formaldehydu. Závod může podle nich také spotřebovat velké množství vody a obyvatelé, jejichž domácnosti nejsou napojeny na obecní vodovod, se obávají vysychání studní.

Jak přesně by nový závod do života místních zasáhl, to mají posoudit studie, které budou připravené v říjnu. Celou investici ještě posoudí úřady, které budou případný provoz závodu schvalovat. V případě kladného posouzení by projekt vyrostl v tamní průmyslové zóně, která vznikla v roce 2010. Nová zástavba v jejím okolí vznikla až rok po jejím schválení.