„Bude to průšvih.“ Babiš je kritický k proplácení prvních dnů nemoci, je to ale podmínka vlády s ČSSD

„Říkáme, že to bude průšvih, že nejsou lidi, že to bude zneužíváno,“ prohlásil Babiš. Zneužívání by podle něj mohlo zabránit zavedení elektronických neschopenek, přesto se ale staví ke zrušení karenční doby kriticky. „Já vím, že je to problém. Ale musíte si vybrat, buď chcete vládu s důvěrou, nebo něco jiného,“ řekl.

Zrušení karenční doby požadovala při vyjednávání o vládě sociální demokracie a ANO na její požadavek přistoupilo. Podle středeční dohody vyjednávačů obou uskupení by proplácení nemocenské v prvních třech dnech stonání mohlo být obnoveno od začátku července 2019, lidé by dostávali 60 procent mzdy.