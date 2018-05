Turistů v Česku stále přibývá, domácích i zahraničních. Z ciziny přijelo nejvíce Němců a Rusů

Za turistu je obvykle považována osoba, která vycestuje ze svého trvalého bydliště do místa (země, kraje, oblasti), kde je za účelem trávení volného času, rekreace, dovolené, návštěvy přátel nebo příbuzných, zdravotního nebo lékařského ošetření nebo náboženské poutě. Musí strávit alespoň jednu noc v kolektivním nebo soukromém ubytování a délka jejího pobytu nesmí překročit 12 měsíců.

Za růstem počtu příjezdů stálo podle státní agentury CzechTourism především dobré počasí v první čtvrtině roku. „V zimních měsících poměrně dlouho vydržely dobré sněhové podmínky na horách, v březnu pak byl relativně rychlý nástup slunného jara s minimem srážek,“ uvedla agentura v tiskové zprávě.

Vzrůstající trend pozitivně ovlivnily také Velikonoce, upozornil CzechTourism. Velikonoční pondělí letos vyšlo na počátek dubna, takže turisté do Česka přijížděli už v březnu.

Zájem o domácího turistu

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek přičítá výsledky příznivé situaci cestovního ruchu v Evropě. „Proto zaznamenáváme každoroční nárůsty. Za druhé je to tím, že Česká republika je velmi bezpečnou destinací. A za třetí – byť se to nyní postupně mění – je to tím, že se od roku 2012 nijak zásadně neměnily kapacity ubytovacích zařízení“.

Vidí stále prostor v domácím cestovním ruchu, na jehož rozvoj by se hoteliéři letos v létě rádi soustředili. „Český turista je navíc zajímavý tím, že se vrací do jedné destinace v průměru třikrát. To u ostatních turistů není zcela obvyklé“.