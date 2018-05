Poplatky za těžbu nerostných surovin chce stát zvýšit. Ekologové souhlasí, zaměstnavatelé odporují

Současný horní zákon platí od loňska a říká, že poplatky pro těžaře se pět let nebudou zvyšovat. Ministerstvo průmyslu ale přišlo s novelou, která to chce změnit.

Ekologové souhlasí, považují poplatky za nízké. V případě těžby lithia by podle nich Česko získalo jen zlomek jeho hodnoty. „Ročně ztrácí miliardy korun, které jdou formou dividend vlastníkům těžebních firem,“ řekl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Hospodářská komora se obává o konkurenceschopnost

Těžaři jsou proti. Stát by podle nich porušil slib, který dal. Hospodářská komora se pak obává dopadů na celou ekonomiku – růstu cen energií a snížení konkurenceschopnosti. „Přáli bychom si, aby moratorium bylo zachováno,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Shodu má komora s odboráři, ani jim se návrh ministerstva nelíbí.

Novela vychází z programového prohlášení. Výše poplatků by podle ní měla odpovídat tržním hodnotám. „Je to také otázka jednání na vládě, jednotlivých argumentů a zvážení jejich váhy,“ dodal ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Kabinet by měl posoudit novelu horního zákona během několika týdnů.