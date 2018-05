Proplácení nemocenské v prvních dnech se může za rok obnovit. Navzdory neshodě tripartity

Karenční doba se stala tématem ve vyjednávání o novém kabinetu ANO a ČSSD s podporou komunistů. Podle programového prohlášení, na kterém se hnutí se sociální demokracií dohodlo, by proplácení nemocenské v prvních dnech nemoci mohlo být obnoveno od července 2019 s tím, že lidé by dostávali 60 procent mzdy.

Zaměstnavatelé i ANO kvůli tomu chtěli zavedení mechanismů, které by předcházely zneužívání nemocenské, například elektronickou neschopenku. Pokud by se to nezdařilo, není podle mluvčí ANO vyloučeno to, že se zrušení karenční doby odsune.

Tři možnosti. A ani jedna nevedla ke shodě

Tripartita ve středu diskutovala o třech variantách zrušení karenční doby. Ani k jedné z nich se nepřiklonila.

Návrh ČSSD uváděl, že by zaměstnavatelé propláceli pracovníkům v prvních čtrnácti dnech nemoci od prvního dne 60 procent základu příjmu, klesly by jim za to odvody z 2,3 na 2,1 procenta.

Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by pracovníci dostávali od zaměstnavatelů 60 procent základu příjmu od prvního do jedenáctého dne, museli by si ale znovu začít platit nemocenské pojištění. Činilo by 0,6 procenta hrubého výdělku. Firmám by naopak odvody klesly, a to z 2,3 na 1,8 procenta. Od dvanáctého dne by nemocenskou platil stát.

Podle návrhu ANO by nemocní měli v prvních třech dnech od zaměstnavatele 30 procent základu příjmu a pak do jedenáctého dne 60 procent, od dvanáctého dne by nemocenskou posílal stát. Odvody by se neměnily.

Zvýší se nemocnost a firmy neseženou pracovníky, varují zaměstnavatelé

„Mohu jen komentovat, že politika zvítězila nad sociálním dialogem – a je to jeden z dárků ANO v připravovaném programovém prohlášení,“ řekl po jednání tripartity prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Podle zaměstnavatelů zrušení karenční doby zvýší nemocnost a firmy budou mít ještě větší problém zajistit pracovníky, kterých už nyní mají nedostatek.

Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly „politika není vždy špatná“. Odbory pro zaměstnance žádají 60 procent náhrady od prvního dne. Podle předáků nyní lidé i s nemocí chodí do práce, nakazí kolegy a ještě si přivodí další zdravotní komplikace, což je nevýhodné i pro podniky.