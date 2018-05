Pražská burza nabídne akcie 33 předních zahraničních firem. Rozjíždí alternativní trh

Umístění zahraničních akcií podle hlavního ekonoma Cyrrusu Lukáše Kovandy pražské burze prospěje, protože se potřebuje rozhýbat.

„Nyní to zkouší s emisemi malých a středních podniků prostřednictvím parketu Start, ale to k pořádnému rozhýbání stačit nebude. Pro listing na pražské burze bude zahraniční firma obecně inklinovat v tom případě, že její dceřiná společnost nebo divize působí v Česku. Dalším faktorem, který takovému rozhodnutí nahrává, je geografická blízkost. Dále mohou mít zahraniční firmy zájem na tom, aby se českému investorovi přiblížily. Investoři všude ve světě totiž podléhají mentálnímu zkreslení, kdy při stejné výnosnosti preferují investování do domácích titulů nebo do titulů na domácím trhu obchodovaných,“ uvedl.

Tři akciové trhy pražské burzy

Žádný titul ze zmíněné třicítky akcií nebude součástí oficiálního indexu pražské burzy PX. Ten zahrnuje nejlikvidnější akcie obchodované na pražském hlavním trhu. Patří sem ČEZ (21,5 procenta v indexu, Komerční banka 20,0 %, Erste Group Bank 19,7 %, Moneta Money Bank (10,0%) a VIG (9,7 %).

Závěrečná hodnota indexu PX činila letos 7. května 1109 bodů. Například přesně o deset let dříve, ještě než Česko zasáhla globální krize, uzavíral na 1663,70 bodu.

Hlavní trh burzy (Prime Market), který podléhá přísným regulačním pravidlům, nyní obsahuje 12 titulů. Letos z něj odešla společnost Fortuna, která je nyní právě na Free Market. Na něm jsou dosud celkem tři tituly (vedle Fortuny ještě Photon Energy a Stock).

Na pražské burze existuje také ještě Standard Market, kde je osm akciových titulů. Patří mezi ně například bývalé tituly hlavního trhu Philip Morris ČR a – s pozastaveným obchodováním – NWR, tedy společnosti, která byla v minulosti majitelem těžební společnosti OKD.