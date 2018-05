Stát loni vybral na daních o 69 miliard víc. U DPH vidí vláda přínos EET

Zatímco státní rozpočet loni z daní získal téměř sedm set miliard, obce dostaly 206,3 miliardy korun a kraje 64,4 miliardy. Fond dopravy získal z daní 19,6 miliardy korun. Šlo o část spotřebních daní z pohonných hmot, ze silniční daně a z poplatků za dálnice.

Nejvýznamnější položkou v daňových příjmech byla daň z přidané hodnoty. Úřady na ní vybraly přes 381 miliard, do státního rozpočtu z ní zamířilo 266 miliard korun. Od loňského roku se zvýšil podíl obcí na vybrané DPH, a to z předchozích 20,83 procenta na 21,4 procenta. Od letošního roku pak obce dostávají 23,58 procenta, letos by tak mohly dostat navíc asi 8,5 miliardy korun.