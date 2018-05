Ropa WTI podražila přes 70 dolarů za barel. Ceny tlačí vzhůru obavy ze sankcí vůči Íránu

Investoři se obávají, že dodávky ropy na trh by mohlo snížit znovuzavedení amerických sankcí vůči Íránu. Americký prezident Donald Trump by měl ohledně obnovení sankcí rozhodnout do 12. května. „Čím blíže termín je, tím je cena senzitivnější na jakákoli politická prohlášení,“ míní Zajíc. Podle něj se nedá vyloučit ten scénář, že před očekávanou zprávou cena poroste a poté, co se spekulace potvrdí, dojde ke korekci.