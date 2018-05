Po měsících růstu se průmyslová výroba propadla. Automobilky méně vyráběly

Průmyslová výroba v březnu po nepřetržitém desetiměsíčním růstu meziročně klesla o 1,1 procenta, uvedl Český statistický úřad. Podepsal se na tom například pokles výroby aut, dalším důvodem je i to, že letošní březen měl o dva pracovní dny méně než loňský. Počet dnů se promítl i na poklesu ve stavebnictví, které by jinak meziročně posílilo. Podle ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory nové statistiky ukázaly ekonomiku ve špatném světle. Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček míní, že tuzemské stavebnictví skomírá.