Čína a USA se snaží odvrátit obchodní válku. Vyjednavači přiznali velké neshody

„Obě strany si uvědomují, že v některých otázkách existují stále velké rozdíly a že musí pokračovat v práci, aby dosáhly dalšího pokroku,“ řekl po setkání čínský vicepremiér Liou Che. Nyní by měl být vytvořen postup pro další jednání o příslušných tématech.

„Dosavadní krátké zprávy naznačují, že zatím neexistují konkrétní kroky, které by bylo možné podniknout ke zmírnění obchodního napětí. V tomto ohledu jednání (mezi Čínou a USA) nezmírňuje obavu ohledně růstu regionu,“ komentoval výsledky stratég Commonwealth Bank of Australia Andy Ji. Hlavní konzultant společnosti Agriculture Consultancy Shanghai Li Čchiang však označil zprávy v zásadě za vítězství, protože je to lepší než obchodní válka.

Americký ministr financí Steven Mnuchin novinářům po setkání řekl, že jednání s čínskými zástupci bylo velmi dobré. Více se však nechtěl k situaci vyjadřovat.

Trump hrozí, že uvalí cla na dovoz čínského zboží do USA