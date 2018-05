Vydírání, říkají o biči na neposlušné země EU Polsko, Maďarsko i europoslanci

V jaké podobě to bude, zatím není jisté. Jednat o něm budou nejspíš i europoslanci zvolení na jaře příštího roku. O minulém rozpočtu se jednalo dva roky a podle Prouzy to tak bude nejspíš i tentokrát.

O odebrání peněz by měly podle návrhu Evropské komise hlasovat všechny země kvalifikovanou většinou. Takzvaný „bič na neposlušné“ by tak mohl platit i proti vůli Polska, Maďarska nebo Česka. A podle Prouzy je pravděpodobné, že takový mechanismus se v novém rozdělování společných peněz skutečně objeví.

Výhrady, které vůči novému rozpočtu zazněly z mnoha stran, podle bývalého státního tajemníka ukazují, že Evropská komise odvedla dobrou práci. „Celkově se ten návrh skoro nikomu nelíbí, to znamená, že je dobrý. Nakonec ale přece jen více pomáhá chudším zemím než těm, které budou platit,“ zhodnotil Prouza.

Nejvíc do rozpočtu Evropské unie přispívá Německo. Na celkové částce se podílí až jednou pětinou. Za ním v roce 2016 následovala Francie a Spojené království.

Evropská komise představila tento týden návrh unijního rozpočtu na léta 2021 až 2027 - v absolutních číslech má dosáhnout v přepočtu devětadvaceti bilionů korun. Víc peněz by měla unie vynakládat na ochranu hranic a azylovou politiku, méně by podle návrhu dostávali například zemědělci. Česko zůstane i po roce 2021 takzvaným čistým plátcem - a například v tom současném rozpočtovém období, od roku 2014 až do roku 2020, může z evropských fondů vyčerpat zhruba šest set miliard.