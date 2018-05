Starý i nový porcelán zdobí jednoduché linie mladé designérky

Většinu porcelánu, který výtvarnice z Karlových Varů doplňuje svými malbami, lidé kupují jako dárek. Zájem mají i o svatební nádobí na přání.

Kromě ruční malby vytváří Jitka Tomanová také šablony, které pak na nádobí tiskne. A často i na kousky, které jsou starší než ona.

„Myslím, že je to jedna z věcí, díky které vyčnívám nad ostatními tvůrci, co dělají na porcelán. Moje klientela je samozřejmě odlišná, hodně často jsou to mladí lidé, kteří se zajímají o udržitelný životní styl, nebo lidé, kteří už se přejedli konzumu,“ říká výtvarnice, která pro starý porcelán vyráží pravidelně na bleší trhy.

Kolik peněz chci a jestli si o ně řeknu

Jako začínající podnikatelka si Tomanová musela nejdříve ze všeho odpovědět na několik otázek. „Kolik peněz skutečně potřebuji, kolik peněz bych chtěla, jak bych musela nastavit ceny a jestli jsem vůbec natolik sebevědomá říct si za svoje zboží tuhle cenu,“ počítala tehdy Tomanová.