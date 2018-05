Řemeslníky čeká EET nejdřív od poloviny roku 2019. Třetí a čtvrtá vlna se opozdí

„Účinnost bych viděla nejdřív v polovině příštího roku,“ přiblížila Schillerová. Dřívějšímu spuštění EET pro další oblasti ekonomiky podle ní brání délka zákonodárného procesu i politické spory.

„Předpokládám a doufám, že budeme mít co nejdříve stabilní vládu s důvěrou, protože to je také velice politická otázka,“ dodala. Rozšíření EET na další skupiny živnostníků je součástí návrhu koaliční smlouvy mezi hnutím ANO a ČSSD.

Minulé volební období návrh o EET provázely rekordně dlouhé obstrukce pravicové opozice. Spuštění třetí a čtvrté fáze ale odložil až Ústavní soud. Mimo jiné i kvůli tomu, že výjimky z EET vláda schvalovala sama, podle nejvyšší instance je ale musí definovat zákon. Nález Ústavního soudu se podle ankety Zákon roku dokonce stal loňským nejlepším legislativním počinem.

ODS chce zrušit celý projekt EET, sněmovna bude řešit možné zúžení

Pravice ale boj s EET nevzdává. „My se mezitím budeme snažit, abychom celý tento nesmysl zrušili. Nepřináší to státu nic, je to nákladné, složité a vede to jenom k tomu, že živnostníci a drobní podnikatelé mají čím dál horší podmínky pro podnikání,“ prohlásil předseda ODS Petr Fiala.