Vanilka už je dražší než stříbro. A cena kakaa roste také. Podraží zmrzlina?

Čechům nejvíce chutná právě vanilková

Většina zmrzlinářů při výrobě zmrzlin sice podle Kovandy využívá syntetický vanilín, nicméně ti, kteří sázejí na přírodní vanilku, mohou mít podle něho problém.

„Cena roste delší dobu, tak jsme dokonce zvažovali, že bychom si pěstovali vanilku sami. Jenže je to rostlina, která plodí prvně až po sedmi letech, což je dlouhá doba na pěstování pod umělým světlem, které tady v českých podmínkách potřebuje. Bylo by to příliš nákladné,“ vysvětluje Novák.