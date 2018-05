Česko může přijít o dotace na vysokorychlostní internet

Například Tetín na Broumovsku, kde žije přes osm set lidí, si chce na vysokorychlostní internet připravit projekt, protože připojení potřebují nejen úředníci a místní obyvatelé, ale taky podnikatelé.

Internet sice v obci je, ale prý pomalý. Což je nejvíc znát později odpoledne, kdy se lidé vracejí domů z práce a ze škol. A to pak komplikuje i práci starostovi i zastupitelům. „Metalické kabely navěšeny na starých sloupech by se měly do budoucna změnit, protože rychlý internet potřebuje přenos po optických kabelech,“ vysvětluje starosta Tetína Martin Hrdlička.

Obec by pro svůj záměr mohla využít nové výzvy, kterou resort průmyslu plánuje na červen a kvůli které upravil podmínky, aby byla dostupnější. Směřovat bude na obytné budovy, jde o zhruba 84 tisíc míst. K dispozici jsou dvě a půl miliardy.

„Zahájili jsme intenzivní komunikaci s trhem, pozvali jsme si operátory, diskutujeme s nimi, jakým způsobem nastavit dotační program,“ říká náměstek pro řízení sekce fondů EU a digitální ekonomiky Marian Piecha.