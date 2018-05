Trump prodloužil dočasnou výjimku z placení cel pro EU o měsíc. S tím ale prodloužil i nejistotu

Trvalé zavedení cel může spusti evropskou odvetu

Trump rozhodl o uvalení cla na dovoz ocele ve výši 25 procent a desetiprocentního cla na dovoz hliníku v březnu. EU a šesti dalším zemím však Trump udělil dočasnou výjimku z placení cel do 1. května s tím, že do té doby se budou USA snažit se všemi partnery vyjednat dlouhodobé dohody o trvalém vyjmutí z placení cla.

Washington to ale podle médií v případě EU podmiňoval dobrovolným omezením vývozu na 90 procent průměrné úrovně z let 2016/2017, což unie odmítla. Kvóty na dovoz odmítly i Mexiko a Kanada, která je největším vývozcem ocele do USA.

EU každoročně vyveze do USA ocel za 6,4 miliardy eur (163,8 miliardy korun). Unie pohrozila, že pokud na ni Spojené státy uvalí cla, zavede vlastní odvetná cla na americké zboží od kosmetiky po motocykly, jehož roční hodnota dovozu do EU dosahuje 2,8 miliardy eur. Kvůli postupu USA se už EU obrátila na Světovou obchodní organizaci (WTO).