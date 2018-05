Evropská komise představila rozpočet EU po roce 2020. Osekává miliardy pro zemědělce, posílit má ochrana hranic

„Je to pojistka pro situaci, kdyby došlo v některé zemi k hrubému porušení vlády práva. Jsou tam zároveň pojistky při rozhodování, aby to nemohlo být zneužito,“ podotkl europoslanec Pavel Poc (ČSSD). Rozhodnout by podle něj musela čtyřpětinová většina Rady, tedy převážná většina členských států, a dvoutřetinová většina Evropského parlamentu. „Není to opatření, kdy přijde komisař a řekne, že se mu nelíbí některá země, a teď jí zavřeme kohouty. Vůbec ne,“ dodal.

Podle eurokomisařky pro spravedlnost Věry Jourové je návrh rozpočtu v téhle oblasti spravedlivý a vyvážený. „Považuji to za důležitý krok kupředu,“ řekla novinářům Jourová. Daňoví poplatníci v zemích, které na rozdíl od Česka do unijního rozpočtu přispívají víc, než z něj dostávají, totiž podle ní podobnou věc hlasitě vyžadují. „Velmi ostře volají po tom, aby ve státě, kam jdou evropské peníze, byla funkční justice, aby se tam trestaly podvody ve veřejných zakázkách, aby se tam trestalo svévolné rozhodování o tom, do čeho peníze dávat,“ podotkla česká komisařka.

Podle Jourové je procedura nastavená tak, že se případné zastavení unijních financí nedotkne třeba studentů vyjíždějících na nově rozpočtově posilovaný program Erasmus+ či farmářů nebo obcí.

Česká republika zůstane čistým příjemcem

Jourová rovněž upozornila, že Česká republika zůstane i přes současný ekonomický růst v příštím období čistým příjemcem unijních financí. Zatím není jasné, kolik peněz Česko získá. Už nyní je ale zřejmé, že to bude méně než dosud.

„Aktuální návrh dlouhodobého rozpočtu počítá s poklesem prostředků zhruba o pět procent. To je vzhledem k očekávanému až desetiprocentnímu poklesu svým způsobem dobrá zpráva. V posledním programovém období právě pětiprocentní podíl ani ČR nedočerpala a v současném období jsme na tom s čerpáním ještě hůře,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Helena Horská.

Škrty ve fondech, z nichž čerpají méně rozvinuté země