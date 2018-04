Vláda schválila memorandum o půlmiliardové pobídce pro BMW

BMW plánuje do testovacího polygonu pro autonomní řízení investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy Kč, a vytvořit několik set pracovních míst. Vývojové a testovací centrum bude zahrnovat více než 100 kilometrů zkušebních tratí včetně různých technických zařízení na celkové ploše přibližně 525 hektarů.

„Má to být středisko pro výzkum BMW. A my tam předpokládáme spolupráci hlavně s ČVUT. Naši studenti a absolventi i zaměstnanci by mohli získat poznatky a zkušenosti s výzkumem autonomních vozidel. Říká se, že v nich je budoucnost,“ dodal premiér v demisi po jednání vlády.

Je podle něj zároveň důležité, že má polygon vzniknout v Karlovarském kraji. „Karlovarský kraj nemá takového velkého, globálního investora. Předpokládá se, že s firmou tam přijdou i další, jak se to stalo u Škody Auto,“ odhaduje Babiš. Nedávno také prohlásil, že stát bude chtít po automobilce závazek, že vybudováním zkušebního polygonu vytvoří pracovní místa pro místní.

Otázka formy pobídek

Společnost může obdržet pobídky formou hmotné podpory pro strategickou investiční akci do výše až deset procent způsobilých nákladů, slevy na dani z příjmů, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců.