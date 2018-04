Lázně, nebo prodej matrací? Předváděcí akce jsou na ústupu, „šmejdi“ však mají nové fígle

Pozvánka z Lázní Jupiter přišla do schránky i rodině seniora Karla. Líbilo se jim, že dostanou tisícikorunový poukaz, vyzkouší si procedury a dostanou zdarma deky.

U vchodu do lázní kontrolují pozvánky, ale návštěvníky místo do lázní nasměrují do Centra zdravého spaní. Podle svědectví pana Karla bylo v jeho případě na akci zhruba 15 lidí, většinou seniorů.