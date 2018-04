Finanční správa začala se zajišťovacími příkazy šetřit. Kritika „biče na neplatiče DPH“ však trvá

V roce 2017 klesla i částka, kterou stát po firmách prostřednictvím zajišťovacích příkazů vymáhal. Zatímco v roce 2016 to byly víc než tři miliardy korun, loni tato částka klesla na polovinu. Menší byl i reálný příjem, který stát díky nástroji získal do rozpočtu. Loni to bylo necelých 700 milionů korun, meziročně o 400 milionů méně.

„Je to trend, který jednak vyvolalo kontrolní hlášení, díky kterému finanční správa jednoznačně lépe detekuje problém podvodů, zejména karuselových podvodů na DPH. To znamená, že nemusí přistupovat ke krajním řešením,“ přiblížila ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO).

Zajišťovací příkazy zviditelnil případ firmy FAU

Správa je od loňského roku ve využívání zajišťovacích příkazů obezřetnější také kvůli několika prohraným soudním sporům.

Nejznámějším případem, kdy Finanční správa vymáhala po firmě DPH zajišťovacími příkazy, byla kauza společnosti FAU, a to i kvůli zveřejněné nahrávce s Andrejem Babišem (ANO), tehdy ještě ministrem financí, který na záznamu mluvil o tom, jak „naši klekli na FAU“.

V přerovském skladu firma FAU obchodovala s benzinem a naftou až do podzimu roku 2016. V září ale přišli finanční úředníci, kteří žádali okamžitě zaplatit na daních dvakrát 200 milionů, ty ale společnost neměla a skončila v konkurzu. Soudy ale loni rozhodly, že zajišťovací příkazy byly vydány neoprávněně.