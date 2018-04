Zájem o cestování prudce roste. Na letištích i v hotelích však číhají nové nečekané pasti

A zájem o ně neklesá přesto, že jejich ceny od začátku roky stouply o zhruba dvacet procent. Průměrná cena se podle portálu Letuška.cz vyšplhala na 9150 korun.

Platí ale také to, že kdo chce někam jet, neměl by s cestou příliš otálet. Roste totiž cena paliva. Letecké společnosti totiž reagují na zvýšení ceny ropy okamžitě, což se projevuje zvýšením palivového poplatku. „Já předpokládám, že ropa bude růst a to bude znamenat navýšení letenek v sezóně až o pět set korun,“ míní ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Vidět už je to podle něj teď, v letošním roce už došlo několikrát k navýšení palivového poplatku. Od začátku roku už o zmíněných dvacet procent.

Statistiky však zatím potvrzují předpokládaný růst počtu cestujících, kteří projdou pražským letištěm Václava Havla – letos se odhaduje, že jich bude o deset procent více, tedy až sedmnáct milionů. O to více by si ale lidé měli dávat pozor, co kupují a za kolik.

Tarify s příručním zavazadlem i na dálkové lety

„Dosud jsme byli zvyklí, že tarify pouze s příručním zavazadlem se nabízí jen u letů po Evropě, ale novým trendem je nabízení těchto tarifů i některými leteckými společnostmi na dálkové linky. Cestující tak mnohdy až na letišti zjišťují, že tarif jejich letenky neumožňuje odbavit jejich zavazadlo. Taková nepozornost může přijít na několik tisíc korun, třeba při letech do Spojených států,“ upozorňuje Trejbal.

Cestující by také neměli podceňovat pojištění. Zatímco cestovní kanceláře jsou povinné se ze zákona pojistit proti úpadku, letecké společnosti ne. „A v případě krachu leteckého dopravce klient může o peníze přijít. Doporučujeme i pojištění storna letu - tarify mají čím dál tím více restrikcí a jsou nevratné i v případě nemoci,“ dodává Trejbal.

Některé letecké společnosti také zpřísňují podmínky pro nedoprovázené děti - někde se věkový limit z dvanácti posunul na čtrnáct nebo až šestnáct let.