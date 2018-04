Ruské léky jsou nekvalitní, bouří se tamní pacienti proti návrhu zakázat dovoz léků z USA

„Budeme teď pořádat kulaté stoly a odborné konference. Návrh chceme poslat do prvního čtení 15. května,“ uvedl předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin.

Návrh nového zákona sleduje s hrůzou jedna z ruských pacientek Asja, která má špatnou zkušenost s ruskými léky. Medikamenty přitom musí brát denně, protože po porodu má vinou lékařů vleklé problémy s ledvinou. „K sehnání byl už jen lék, který vyrábějí v Rusku, a po měsíci jsem málem dostala zánět žaludku,“ přiblížila. Bojí se i transplantace. Její známý totiž po operaci a aplikaci ruských léků skončil v kómatu.

Rusko dováží asi tisíc amerických léků. Místní farmaceutický průmysl dokázal nabídnout i náhrady, avšak nejenom Asja si stěžuje na jejich špatnou kvalitu a neúčinnost.

„Tvrzení, že zhruba 900 amerických léků se Rusku podařilo nahradit vlastními, prakticky nikdo skutečně nevěří. Lidé se bojí,“ tvrdí předseda Ligy na obranu pacientů Alexandr Savenskij.

Rusové dávají přednost cizím lékům, už teď pro ně mnozí jezdí do zahraničí. „Skutečně víc než polovinu celkové sumy lidé vydají na zahraniční léky,“ přiblížila prezidentka Asociace lékáren Nelli Ignatěvová.

Proti návrhu vznikla petice

Pacienti chystané omezení odmítají. Vznikla dokonce petice, kterou za prvních šest dnů podepsalo 110 tisíc lidí. Autoři petice varují, že nejvíc jsou ohroženi onkologičtí pacienti a ti, kteří se neobejdou bez antidepresiv a hormonálních přípravků.

„S mírným sarkasmem mohu říct, že někteří lidé určitě přijdou na americké velvyslanectví požádat o azyl, protože tady se nemají jak léčit,“ poznamenal předseda Ligy na obranu pacientů.

Léky ale nejsou jedinou oblastí, kde ruští poslanci navrhují zakázat dovoz amerických produktů. Omezení chtějí vztáhnout i na zemědělské výrobky, potraviny, alkohol, tabákové výrobky nebo počítačové programy.

Rusko tak chce odpovědět na to, že Spojené státy začátkem dubna rozšířily sankční seznam o 24 Rusů a 14 subjektů. Akcie firem, které figurují na černé listině, se ocitly pod silným prodejním tlakem, protože sankce vyžadují, aby se investoři podléhající jurisdikci USA těchto cenných papírů zbavili do jednoho měsíce, tedy do 7. května. Oslabení potkalo i rubl.