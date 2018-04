Odbory mají nový cíl: zkrácení pracovní doby o půl hodiny. Minimální mzdu chtějí hnát až na 13 700

Odbory budou podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly požadovat zvýšení minimální mzdy od ledna příštího roku o 1500 korun z 12 200 na 13 700 korun. „ČR se nenachází tam, kde si zaslouží. Myslíme si, že mzda ve výši deset eur včetně odvodů v zemi, která má slušný výkon ekonomiky, není v pořádku. Čeští zaměstnanci mají rozhodně na víc,“ řekl Středula. Dodal, že odboráři budou „nekompromisně vyjednávat“ o dalším navýšení mezd.

„Rádi bychom, aby se růst minimální mzdy konečně v této zemi zakotvil určitým procentem ve vztahu k průměrné mzdě, aby se nezneužívala pro politický boj,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a obchodu Jaroslav Hanák.

Premiér v demisi Andrej Babiš řekl, že s růstem minimální mzdy podle požadavku odborů na 13 700 korun principiálně nemá problém, dohodnout se ale musí odbory a zaměstnavatelé.

Středula také hodlá prosazovat snížení pracovní doby o půl hodiny denně, tedy na 48,5 hodiny týdně.

„Pro každého ředitele firmy nebo instituce, jsou nejdůležitější lidi, pro které musí vytvořit podmínky, aby pro jeho firmu pracovali. Tím, že máme nejnižší nezaměstnanost, si to zaměstnavatelé uvědomují, otázkou to je u nadnárodních firem. Kdyby naše lidi zaměstnávali v Německu, tak rozdíl ve mzdách je až čtyřnásobný,“ uvedl v pátek premiér v demisi Andrej Babiš.

Hanák ale tento požadavek považuje za nereálný. „Když nemáme vyřešený trh práce, chybí nám lidi, nedovedu si to představit jinde, než u úředníků, v obchodech a provozech, kde mají tři nebo čtyři směny, ale jinde to zatím nepůjde,“ řekl k požadavku na kratší pracovní dobu.

Odbory chtějí euro. Ale ne teď

Odbory podle Středuly podporují vstup Česka do eurozóny. Česko by však nemělo euro přijímat teď, ale až po posílení koruny za lepšího kurzu, řekl Středula. Loni ve čtvrtém čtvrtletí dosahoval průměrný výdělek v Česku 31 646 korun. Podle Středuly při kurzu 27 korun by průměrný zaměstnanec v Česku vydělal 1172 eur, při kurzu 24,30 Kč za euro by to bylo 1302 eur a při kurzu 21,60 pak 1465 eur.

„Mít a nemít 300 eur je opravdu vysoká kupní síla,“ dodal Středula. Babiš k tomu řekl, že nyní je proti vstupu do eurozóny. Vlastní měna je podle něj vhodný nástroj pro řešení případné hospodářské krize. Skepticky se postavil i k přílišnému posilování koruny. Kdyby koruna posílila na úroveň 18 až 19 korun za euro, mohlo by to podle něj ohrozit český vývoz.

Lidé nejsou, firmy musí odmítat zakázky

Česko má nyní nejnižší nezaměstnanost v EU. V březnu dosahovala 3,5 procenta. Úřady práce evidovaly na konci prvního čtvrtletí 263 608 uchazečů o práci a víc než čtvrt milionu volných míst. Zaměstnavatelé požadují síly ze zahraničí. Stěžují si na to, že musí kvůli nedostatku zaměstnanců omezovat výrobu a odmítat zakázky.

Podle Babiše je právě rekordně nízká nezaměstnanost a s ní spojený nedostatek pracovníků nyní největším problémem Česka. Je proto podle něho potřeba zlepšit činnost úřadů práce, aby firmám chybějící pracovní síly posílaly. „Poslouchám všude, že úřady práce jsou v roli statistů. Když firmy mají představu, koho hledají na jakou pozici, tak by měly být úřady aktivní. Vědí, kdo je nezaměstnaný,“ řekl novinářům Babiš. Stát se podle něj nezajímá o to, „které profese nabízí“.