Skončí zlaté časy v Česku další krizí? Některá data začínají připomínat zlomový rok 2008

Do problémů se kvůli ekonomickému boomu dostávají i české firmy. Paradoxně z nedostatku lidí a přemíry zakázek. „Nemůžeme konjunkturu využít naplno, protože nemáme lidi, jsme pokutováni svými odběrateli za to, že nedodáváme včas, nedodáváme v požadovaném množství a tak dále,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Špicar s tím, že problémem pro firmy mohou být třeba i rostoucí úrokové sazby a silná koruna.

„Myslím si, že se česká ekonomika nepřehřívá. Jistě, že na tom nemovitostním trhu jsou spekulace, které trošku tlačí místy ty ceny hodně nahoru, ale uvědomme si, my máme jednu z nejdelších schvalovacích dob na výstavby především nových bytů na světě. To znamená u nás je nahromaděná poptávka, u nás se dlouho nestavělo, stavění se rozbíhá velmi pomalu,“ uvedl k tomu Dlouhý.

Jenomže v sousedním Německu, na kterém je česká ekonomika enormně závislá, pět měsíců po sobě klesá index podnikatelské nálady. „Německo proběhlo krizí velmi se ctí, bylo jedinou zemí, která i v době krize vytvářela nová pracovní místa na rozdíl od České republiky, která si ještě v letech 2012 a 13 vybrala oddechový čas v podobě druhé recese. Jinými slovy, máme ještě v uvozovkách nárok na to nějakou dobu růst a německé zpomalování by nám v tomto nemělo fatálním způsobem bránit,“ vysvětluje Zahradník.

To je však dobré jen do té chvíle, než začnou podniky stěhovat výrobu na východ. „To je obrovské riziko, a záleží, jestli během pěti let splníme domácí úkol, že posuneme naši ekonomiku v tom globálním nabídkovém a cenovém řetězci výše, kde budeme více u nás generovat naší domácí hodnoty na základě našich prostředků do vědy, do výzkumu, do inovací. To je to největší riziko, které vidím, které vnímám daleko citlivěji, protože potom se ukáže, že konvergence, naše přibližování standardu nejvyspělejších zemí se může znovu zastavit,“ řekl Dlouhý.

Podle Špicara by měl i stát využít ekonomické prosperity k prosazení důležitých reforem, které se podle něj u nás 30 let odkládají. A podle Zahradníka stát „zaspal“ také v oblasti infrastruktury. „Země, která je blízko středu geografického Evropské unie, má nějakých pět nebo šest dálničních přechodů se svými sousedy, vysokorychlostní železnice je v nedohlednu a někdy za patnáct nebo dvacet let budeme doufat, jestli se kopne do země,“ řekl.