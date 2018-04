Prazdroj loni prodal rekordní 1,1 miliardy litrů piva, polepšila si i likérka Stock

Plzeňskému pivovaru se podle mluvčí díky Pilsneru daří úspěšně vyvážet do světa českou pivní kulturu. „Zájem o čepovaný plzeňský ležák ve světě trvale roste. Loni byl už téměř každý čtvrtý Pilsner Urquell v cizině načepován ze sudu nebo tanku,“ řekl Liversage.

Plzeňský Prazdroj zvýšil od dubna 2016 do konce loňského března zisk před zdaněním meziročně o třicet procent na 4,8 miliardy korun. Tržby v tomto fiskálním roce stouply meziročně o osm procent téměř na 16 miliard korun.

„Češi jsou prostě rumový národ. Jak se s ním všeobecně pracuje, například se dává do pečení, jsou na něj chuťové buňky nastavené. Pokud by se alkohol vypitý v celém Česku přepočítal na panáky, tak téměř každý čtvrtý panák je tuzemák různých značek,“ řekl ředitel.

„Lidé mají více peněz a chtějí si dopřát kvalitu, za niž jsou ochotni si připlatit. Také trochu experimentují s některými kategoriemi,“ uvedl.

U Stocku je poměr výrazně větší. Byl to také jeden z důvodů, proč likérka začala vyrábět vlastní pravý třtinový rum Božkov Republica Exclusive, jehož by chtěla letos prodat statisíce litrů. Právě u prémiových rumů se zvýšily prodeje v posledních dvou letech nejvíce, a to dvouciferně. Druhou nejsilnější kategorií likérky jsou hořké bylinné likéry a třetí vodky.

Z celkových tržeb skupiny SSG, které loni činily 274,6 milionu eur a meziročně vzrostly o tři procenta, tvořily výnosy Stocku asi 25 procent; meziročně stouply o osm procent.