České hospodářství poroste letos ještě více, než se čekalo, odhadují banky

Nejsou lidi, firmy čelí tlakům na mzdy

Podle hlavního ekonoma Moneta Money Bank Petra Gapka ekonomika vykazuje přehřátí. „Týká se to především trhu práce, kde je potenciál volných pracovních sil prakticky vyčerpán. Znamená to, že situace na trhu práce bude nadále vyvolávat mzdové inflační tlaky,“ uvedl. Hospodaření veřejných rozpočtů zůstane podle Gapka stabilizujícím prvkem ekonomiky a Česko by v tomto ohledu mělo zůstat premiantem Evropy.