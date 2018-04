Nájemné prudce zdražuje. S certifikovanou cenovou mapou by ceny byly jiné, říká zástupce nájemníků

Nájemné v Česku prudce zdražuje. Za metr čtvereční teď lidé zaplatí v průměru 197 korun, vyplývá z cenové studie Deloitte. Od roku 2010 nájmy vzrostly víc než o pětinu. Podle předsedy Sdružení nájemníků Milana Taraby je ale problém, že průzkum vychází z nabídkových cen. Podle něj by se mělo přejít na institucionální cenovou mapu podle Německa, kde udělají bilanci takzvaně svobodně uzavřených smluv a z nich vytvoří mapu. Na tržním nájmu by se to projevilo, míní.