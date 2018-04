Cestování kamkoliv dnes začíná na „sítích“. A kdo nemá výborné hodnocení, nemá šanci

Jak vyplývá z různých průzkumů, Česká republika je i podle ní především aktuálně vnímána jako země s dobrou kvalitou za dobrou cenu. „V porovnání s našimi konkurenty jako je Polsko, Slovensko či Maďarsko si stojíme lépe v několika aspektech. Například jsme považováni za více vyspělou zemi. Zejména Praha je vnímána jako západní část Evropy,“ vysvětluje.

Celosvětovým trendem poslední doby, který se projevuje i v Česku, jsou kratší dovolené. Jedná se o dvou až třídenní návštěvy, oproti klasické dovolené v trvání minimálně pěti dnů.

„Snažíme se nalákat turisty i na další místa do regionů, a i když se to nepovede v tu danou chvíli a turista si neprodlouží pobyt, tak to má alespoň vliv na opakovanou návštěvu,“ vysvětluje Kasalová. A pro turismus v Česku je dobrou zprávou i to, že podle Global Peace Indexu je šestou nejbezpečnější zemí na světě.