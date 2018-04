Škoda v Číně vsází na SUV. Do konce roku má k novému Kamiqu přibýt ještě jeden model

Nyní si mohou Číňané vybrat z modelů Kodiaq a Karoq, které jsou k dispozici i v Evropě, ale brzy získají širší výběr. Automobilka chce dosáhnout toho, aby v budoucnosti tvořily SUV vozy 60 procent prodejů Škody Auto v Číně. Novinářům to řekl člen představenstva automobilky Alain Favey. Česká automobilka také plánuje do dvou let zdvojnásobit celkové dodávky zákazníkům v Číně na 600 tisíc vozů ročně.

Firma SUV vyvíjí podle přání zdejších zákazníků ve smyslu „made in China for China“. Vozidla jsou tak speciálně uzpůsobená požadavkům a přáním čínských zákazníků.

Čínský trh je podle Alana Faveye typický poptávkou po velkých a prostorných vozech, právě proto se Škoda zaměřuje na modely SUV. „V Číně je také velmi důležitý design aut, více než na jiných trzích,“ řekl Favey.