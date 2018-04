Seznam.cz hlásí růst tržeb i zisku. Svou televizi chce mít v plusu do roka

„Tržby nám meziročně vzrostly o více než deset procent. Jsme tedy určitě přes čtyři miliardy korun. Zisk se vyvíjel také velmi dobře,“ řekl Zima v rozhovoru pro agenturu ČTK. Více než polovinu tržeb Seznamu generovala tzv. programatická reklama, tedy reklama prodaná a umístěná prostřednictvím služby Sklik nebo RTB.

Část reklamních tržeb generoval tzv. feed na domovské stránce Seznamu, který nabízí odkazy na zpravodajský obsah od partnerských vydavatelů. Umístěním jejich článků na domovskou stránku, která je nejnavštěvovanější na českém internetu, jim Seznam.cz generuje výrazně vyšší návštěvnost a roste jim tedy i příjem z reklamy.

„Jestliže jsme měli zhruba před rokem ve feedu 40 milionů kliknutí měsíčně, v současnosti je to přes 100 milionů kliků, a to už je nezanedbatelný zdroj příjmů,“ dodal Zima. Letos by měly k feedu na domovské stránce Seznamu přibýt například uživatelské komentáře nebo zobrazování umísťovaných příspěvků podle jejich hodnocení.

Televizní kanál Seznam.cz TV, který firma spustila na konci minulého roku, měl podle měření ATO zásah 1,23 milionu diváků a je tak na 25. místě mezi měřenými kanály na českém trhu. Týdenní zásah je asi 650 tisíc lidí, což je zhruba úroveň ČT Art. Zatímco zpravodajský web Seznam Zprávy již hospodaří s provozním ziskem, Televize Seznam bude podle Zimy provozně v černých číslech zhruba do jednoho roku.

Seznam.cz patří zakladateli Ivo Lukačovičovi.