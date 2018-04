Horníkem i v pětašedesáti? Ministryně Němcová chce pro lidi v náročných profesích dřívější penzi

Podle ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) by měla být definována povolání, kde jsou tak velká rizika, že by lidé po určitém počtu odpracovaných let měli privilegium dřívějšího odchodu do důchodu. Ovšem bez toho, aby měli nižší důchodový výměr. Firmy by pak za takové zaměstnance odváděly více peněz do důchodového systému.

Sociální demokraté, kteří s hnutím ANO vyjednávají o vzniku koaliční vlády, by pak šli ještě dál: „Může být i ambicióznější plán umožnit vznik zaměstnaneckých pojišťoven právě k tomuto účelu,“ dodává poslanec Roman Sklenák (ČSSD).