Byty si po zpřísnění hypoték koupí jen bohatí, varuje europoslanec. ČNB oponuje: Bráníme před krizí

V současnosti může centrální banka ostatním bankovním domům pouze doporučovat, jak vysoké částky vzhledem k ceně nemovitostí mají půjčovat. „Abych to laicky přiblížil, je to rozdíl mezi doporučenou rychlostí v obci, anebo maximálně povolenou rychlostí. To, co dnes máme na hypotéky, jsou pouze doporučení a ta nejsou právně vymahatelná. A my chceme, abychom v budoucnu mohli, když bude potřeba, zavést takzvanou maximální rychlost,“ vysvětlil na podzim v pořadu OVM guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Podíl nových hypoték, kde úvěry představují 80 až 90 procent hodnoty nemovitosti, ve druhém čtvrtletí roku 2017 činil 28 procent. Podle Holuba se začal ve druhé půlce loňského roku tento podíl blížit hranici 15 procent, kterou doporučuje ČNB. Upozornil, že přesná čísla zatím nejsou k dispozici.

Pokud by centrální banka získala účinnější nástroj, jak regulovat výše hypotečních úvěrů, znamenalo by to podle Niedermayera, že lidé ze střední třídy na vlastní bydlení nedosáhnou. „Skončí to tím, že se byty budou koncentrovat u movitých, kteří nebudou mít problém složit větší hotovost. A ti budou nemovitosti kupovat a pronajímat,“ varoval europoslanec.