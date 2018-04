Evropa bez uhlí? Musíme se zbavit zabijáka, říkají aktivisté. Hrozí blackout, varuje průmysl

Uhlí jako energetická surovina v Evropě určitě skončí. Otázkou je, jak rychle. Podle ředitelky kampaně Evropa po uhlí Kathrin Gutmannové by se to mělo stát za pár let, protože úspory a obnovitelné zdroje zvládnou výpadek nahradit. Podle ředitele Teplárenského sdružení Martina Hájka je to naivní a hrozí blackouty nebo závislost na dovozu plynu. Obě strany se střetly na debatě v pražském Institutu pro evropskou politiku Europeum.